مقتل مدير سد النهضة الإثيوبي في عملية غامضة

المصدر: أديس أبابا - البيان، وكالات

عثرت السلطات الإثيوبية على سمنجاو بقلي، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، مقتولاً داخل سيارته، بساحة مسكل، وسط العاصمة أديس أبابا، وفق التلفزيون الإثيوبي، وفيما دعا الإثيوبيون، الذين خيّمت عليهم أجواء الصدمة والحزن، سلطات بلادهم إلى كشف ملابسات الحادث، أعلنت الشرطة الإثيوبية، التي باشرت التحقيق، عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم، في وقت نعى الرئيس الإثيوبي ملاتو تشوميرئيس، ورئيس الوزراء أبي أحمد وعدد من المؤسسات سمنجاو الذي يعد من الكفاءات في مجال الطاقة والسدود.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أنه تم نقل جثة سمنجاو بقلي إلى مستشفى «سانت بول»؛ للوقوف على أسباب الوفاة. وسادت حالة من الحزن العام والصدمة الكبيرة عقب سماع نبأ العثور على مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي ميتاً بسيارته، وسط العاصمة أديس أبابا. وسارع العشرات من الإثيوبيين في أديس أبابا، نساءً ورجالاً وشباباً، إلى التوافد إلى المكان الذي وُجد فيه بقلي، وتظهر على وجوههم صور الحزن وأجواء الصدمة لمكانة الرجل في قلوب الإثيوبيين.

سمنجاو بقلي | أ.ف.ب

تحقيقات شرطية

وتُجري عناصر من الشرطة الجنائية الفيدرالية وقوات الأمن الأخرى التي تحيط بمكان الحادث تحقيقات في ملابسات وفاة بقلي. وأعلن مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبي، زينو جمال، أن مدير سد النهضة، سمنجو بقلي، الذي عُثر على جثته، أمس، مات مقتولاً برصاص مسدس، بحسب التحقيقات الجارية. وأوضح جمال، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الشرطة الفيدرالية، نقلته عدد من وسائل الإعلام والتلفزيون الإثيوبي في بث مباشر، أن «رصاصة أطلقت من مسدس اخترقت أذنه اليسرى، أدت إلى مقتله، وأن الشرطة عثرت على مسدس كان موضوعاً على الجهة اليمنى من يده».

اعتقال مشتبهين

وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت عدداً من المشتبه فيهم، وأن التحريات والتحقيقات ما زالت جارية مع العاملين في مواقع العمل التي عمل فيها المهندس بقلي، وكل من له علاقة به. وأكد مفوض الشرطة أن هناك أفراداً رأوا المهندس في الموقع عند الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، ودخل إلى مكتبه، وحتى الآن لم يتسنَّ مقابلة أسرته، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة المزيد. وأضاف جمال أن الشرطة ستكشف مزيداً من التفاصيل لاحقاً.

إلى ذلك تجمّع عدد من الإثيوبيين أمام مبنى التلفزيون الحكومي، لمطالبة السلطات بسرعة الإعلان عن سبب الوفاة، وطالب المشاركون في الوقفة الإعلام الإثيوبي بعرض كل المعلومات والحقائق حول سبب وفاة المهندس سمنجاو بقلي.

نعي وتعازٍ

إلى ذلك، عبّر الرئيس الإثيوبي ملاتو تشوميرئيس ورئيس الوزراء أبي أحمد عن تعازيهما للشعب الإثيوبي في وفاة المهندس سمنجاو بقلي، مؤكدين أنه «أسهم في تنمية البلاد». وقدّم مكتب رئيس الجمهورية الإثيوبي، في خطاب لوسائل الإعلام المحلية، التعازي الحارة لأسرته وزملائه في العمل، والشعب بكامله، ووصفه بأنه «ابن إثيوبيا البار الذي قدّم العديد من الجهود لتنمية البلاد».

وكان الحزب الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) وهيئة الكهرباء الإثيوبية وعدد من المؤسسات العامة والخاصة في البلاد قد تقدموا بتعازيهم للشعب الإثيوبي في وفاة بقلي، وكذلك تقدّم عدد من رؤساء الحكومات الإقليمية لإثيوبيا بتعازيهم في وفاة المهندس.

ويعتبر المهندس سمنجاو بقلي من أكثر الكفاءات الإثيوبية المختصة في مجال الطاقة والسدود، وولد في إقليم الأمهرا بمدينة قندر، في منطقة تسمي ماكسنيت في 14 من سبتمبر 1965 شمالي إثيوبيا، وعمل فترة 7 أعوام في وظيفة المدير التنفيذي لسد النهضة الإثيوبي الكبير حتى وفاته صباح اليوم.

وتنقّل بقلي في عدد من الوظائف لمدة 32 عاماً، في كل من قطاعات توليد الطاقة الكهربائية والسدود في الفترة من 1986 حتى 1999، كما عمل مشرفاً لمعهد كوتبي الفني بأديس أبابا. وفي الفترة من 1999 حتى 2000 عمل مديراً للشعبة الهندسية بهيئة الكهرباء الإثيوبية، ثم عمل حتى 2001 مسؤولاً للشؤون الهندسية بسد قلقل قيبي 1 جنوبي إثيوبيا. وفي الفترة من 2005 إلى 2010 عمل منسقاً للطاقة بهيئة الكهرباء الإثيوبية، وفي 2010 حتى 2018 عمل مديراً تنفيذياً لسد النهضة الإثيوبي.

زيارة

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