الصور الأولى لحادث مقتل مدير مشروع سد النهضة

المصدر: وكالات

نشرت وسائل إعلام إثيوبية صوراً من مكان حادث مقتل مدير مشروع سد النهضة سمنجاو بيكلي، مؤكدة أنه تم نقل جثة سمنجاو بيكلى إلى مستشفى "سانت بول"؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وعثرت السلطات الإثيوبية، اليوم، الخميس، على مدير مشروع سد النهضة، سمنجاو بيكلي، ميتا داخل سيارته، بساحة مسكل، وسط العاصمة أديس أبابا، وفق التلفزيون الإثيوبي.

وسارع العشرات من الإثيوبيين فى أديس أبابا، نساء ورجالا وشبابا، إلى التوافد إلى المكان الذى وجد فيه، بيكلى وتظهر على وجوههم صور الحزن وأجواء الصدمة لمكانة الرجل فى قلوب الإثيوبيين.

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