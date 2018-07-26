انفجار في محيط السفارة الأميركية في بكين

المصدر: وكالات

أكدت وكالات الأنباء العالمية وقع انفجار قرب السفارة الأميركية في العاصمة الصينية بكين اليوم الخميس .

أفاد شهود عيان اليوم الخميس بأن انفجارا وقع في محيط السفارة الأميركية في العاصمة الصينية بكين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انبعاث دخان ووجود حطام و أشخاص متجمعين خارج السفارة الواقعة بشمال شرق بكين.

وقالت سيدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنها رأت الانفجار نحو الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش). ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.

وقد قامت الشرطة بتطويق المنطقة المحيطة بالسفارة، ولكن تم استئناف حركة المرور على الطريق الرئيسي القريب منها.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الشرطة الصينية اوقفت سيدة حاولت الانتحار بحرق نفسها أمام مبنى السفارة .

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