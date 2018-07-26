الكونغرس يجمد توريد «F-35» إلى تركيا

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

قرر الكونغرس الأميركي، أمس، تعليق توريد الطائرات من الجيل الخامس «F-35» الأميركية، إلى أنقرة، على أن تقدم وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» تقريراً عن العواقب المحتملة لإلغاء توريدها على العلاقات الأميركية التركية.

وأشارت صحيفة وسائل إعلام أميركية إلى أن تعديلات الكونغرس سيتم إدخالها على ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2019. كما طالب الكونغرس، بالإفراج الفوري عن القس الأميركي أندرو برونسون المعتقل، إلى جانب المعتقلين الأميركيين الآخرين في تركيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاجم تركيا، الخميس الماضي، على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في أنقرة منذ نحو شهرين ويواجه اتهامات بالتجسس.