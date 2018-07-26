قانون أميركي يعاقب على استعمال «الدروع البشرية»

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على كل تنظيم أو كيان يستعمل «الدروع البشرية»، وشدد أعضاء بارزون مثل تيد كروز وماركو روبيو على استعمال تنظيمات مثل حماس وحزب الله والقاعدة وداعش لـ«الدروع البشرية».

وقال السناتور الجمهوري من فلوريدا ماركو روبيو إن «تنظيمات إرهابية مثل حماس في غزة تتابع جهدها في القتل وإرهاب الأبرياء من خلال الدروع البشرية في تجاهل تام للأرواح البشرية» وأشار في بيان صحافي أعلن فيه رعايته للمشروع «أن القانون خطوة مهمة لمحاسبة من يقومون بأعمال شريرة مثل هذه».

حتى الآن وقّع على رعاية مشروع القانون في مجلس الشيوخ أعضاء ديمقراطيون هم جون دونالي ورتشار بلومنتال والجمهوريون جون كرناين وتيم سكوت ودايفيد برديو وتيد كروز وهو كان أيضاً مرشحاً لرئاسة الولايات المتحدة في الدورة السابقة وقال إن «أميركا وإسرائيل وحلفاء آخرين في معركة ضد تنظيمات إرهابية من حماس إلى حزب الله إلى القاعدة وداعش وهم يستعملون بخبث الدروع البشرية ضدنا» واعتبر أن منظمات مثل الأمم المتحدة «تساعد في ذلك بلوم الدول المتحضرة عندما يسقط المدنيون ضحايا»، ودعا إلى أن تحاسب الولايات المتحدة هذه التنظيمات واعتبر أن استعمال الدروع البشرية جريمة حرب.