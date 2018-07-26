الجيش الأميركي يحقق في ضربة جوية بأفغانستان

المصدر: Ⅶ كابول - وكالات

قال الجيش الأميركي في بيان إنه يحقق في ضربة جوية قرب مدينة قندوز بشمالي أفغانستان الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير عن مقتل 14 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، في الهجوم. وكان مسؤولون أفغان أكدوا الأسبوع الماضي سقوط القتلى خلال عملية لقوات الأمن الأفغانية في 19 يوليو بدعم من الضربات الجوية الأميركية، لكنهم قالوا إن السبب غير واضح. وأصدر الجيش الأميركي أمس بياناً قال فيه إن الواقعة قيد التحقيق.

وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان مارتن أودونيل «في حين لم يكشف تقييم أجرته القوات الأفغانية على الأرض فور وقوع الضربات عن دلائل على أن الضربات هي التي أوقعت القتلى المدنيين، فإننا نجري تحقيقاً مستفيضاً في الواقعة وما تلاها من مزاعم».وأضاف «القوات الأميركية في أفغانستان تأخذ على محمل الجد كل المزاعم عن الخسائر في صفوف المدنيين وتعمل عن كثب مع الحكومة الأفغانية وقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية للوقوف على الحقائق المحيطة بهذه الواقعة».