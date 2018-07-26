«داعش» يتبنى هجوم تورنتو الإرهابي

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم تورنتو الذي وقع، الأحد الماضي، وأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 13 شخصاً في كندا. وأبرزت مواقع إخبارية تابعة للتنظيم الإرهابي، أمس إقراره بتلك العملية في كندا. وجاء في بيان التنظيم الإرهابي أن «منفذ هجوم تورنتو جنوب شرقي كندا، مساء الأحد الماضي، هو من جنود داعش، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وبحسب وكالة أنباء رويترز، قالت السلطات الكندية، الإثنين الماضي، إن مسلحاً فتح النار بأحد شوارع مدينة تورنتو في شرقي كندا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين منهم فتاة صغيرة، فيما عُثر لاحقاً على جثة المسلح المشتبه به.