بالفيديو.. صيادون مصريون ينقذون 70 شخصا من "جحيم" اليونان

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت مجموعة من الصيادين المصريين من إنقاذ 70 شخصا، أثناء الحريق الذي حدث أول أمس في مدينة يونانية، ودفعت المواطنين للجوء إلى البحر.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، حسب "روسيا اليوم"، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية باليونان، تسجيل صيادين مصريين في اليونان فيديو لإنقاذ 70 شخصا.

وأضاف التقرير، وفق بيان الوزارة، الأربعاء، أنه بالرغم من الظروف القاسية في البحر وفي أثناء عودة مراكب الصيد من عملها، قررت مجموعة من الصيادين المصريين الدخول إلى أقرب مكان بالقرب من المدينة المحترقة، لإنقاذ الأشخاص الهاربين من الحريق، سواء بإلقاء أنفسهم أو الهروب إلى المناطق الصخرية.

ولقي 50 شخصا مصرعهم، وجرح أكثر من 104 جراء حرائق اجتاحت الاثنين الماضي محيط أثينا.