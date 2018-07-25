الرئيس الأميركي: منفتح بشأن اتفاق جديد مع إيران

المصدر: ■واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه منفتح على التفاوض مع إيران بشأن اتفاق جديد.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن ترامب القول، في كلمة له بمناسبة يوم المحاربين القدامي في مدينة كانساس، كبرى مدن ولاية ميزورى الأميركية: «مستعدون لصياغة اتفاق جديد، وليس الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة الذي كان كارثة حقيقية». وأضاف أن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى تغيير سلوك طهران، وذكر أن «إيران لم تعد البلد نفسه، وهذا ما يمكنني قوله».

من جهته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، مايك بومبيو، النظام الإيراني بالتسبب في المعاناة والموت والإرهاب للإيرانيين والعالم بأسره، وخاصة أوروبا.

وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»، أمس: «النظام الإيراني تسبب في المعاناة والموت لشعبه والعالم. وفي أوروبا وحدها، أثارت الاغتيالات والتفجيرات التي دبرتها إيران، فضلاً عن الهجمات الإرهابية الأخرى، رعب عدد لا يحصى من البشر».

وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تغريدة ثانية: «أوروبا ليست محصّنة من الإرهاب الذي تدعمه إيران. وهذا الشهر، أدين «دبلوماسي» إيراني في فيينا بمؤامرة لتفجير تجمع انتخابي في فرنسا. وفي الوقت نفسه الذي يحاول فيه النظام إقناع أوروبا بالبقاء في الاتفاق الإيراني، يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا».

في الأثناء، أشار التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الوطنية الألمانية لعام 2017 إلى خطر أنشطة التجسس الإيرانية المتزايدة في ألمانيا.

ووفقاً لإذاعة «دويتشه فيليه» الألمانية، فقد أشار التقرير الذي تم تقديمه في برلين، أمس، إلى أن إيران أصبحت على نحو متزايد مصدر الهجمات الإلكترونية ضد ألمانيا، وأنها تمثل خطراً على الشركات الألمانية والمؤسسات البحثية.