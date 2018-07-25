كوريا الشمالية تفكك موقع تجارب للصواريخ وأميركا ترحّب

المصدر: سيؤول - وكالات

بدأت كوريا الشمالية في تفكيك بعض المنشآت في محطة رئيسة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، تعتبر منطقة تجارب لصواريخها الباليستية العابرة للقارات، وفقاً لتحليل خبراء لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية أخيراً. وفي حال تأكد ذلك، فإن تحليل موقع «38 نورث» الأميركي قد يكون مؤشراً إلى خطوة للأمام بعد القمة التاريخية الشهر الماضي بين كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب رغم أن بعض الخبراء أبدوا شكوكاً إزاء أهمية هذه البادرة.

وأكد الموقع أن الصور تشير إلى أن كوريا الشمالية بدأت تدمير مبنى ومنصة لاختبار محرك صاروخي تم استخدامها لإجراء تجارب على محركات تعمل بالوقود السائل في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

وتقع سوهاي على الساحل الشمالي الغربي في كوريا الشمالية، وهي ظاهرياً منشأة مصممة لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار.