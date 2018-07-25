ترامب: روسيا ستسعى لفوز الديمقراطيين

المصدر: واشنطن - رويترز

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، عن اعتقاده بأن موسكو ستعمل بقول لترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في نوفمبر.

يأتي ذلك على الرغم مما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأميركية من أن روسيا حاولت إيصال ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016.

وكتب ترامب على تويتر قائلاً «أنا قلق للغاية من أن روسيا ستقاتل باستماتة بغية أن يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة. واستناد على حقيقة أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني (في التعامل) مع روسيا، فسيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين. هم قطعاً لا يريدون ترامب». وذكر مسؤولو المخابرات الأميركية أن المساعي الروسية لتقويض الانتخابات مستمرة وهي الآن تستهدف انتخابات الكونغرس في السادس من نوفمبر المقبل.