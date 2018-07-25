جرحى بصواريخ على كابول

المصدر: ■ كابول - أ.ف.ب

أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح عند سقوط عدة صواريخ على كابول أمس، بحسب ما أكدته الشرطة، دون أن تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الناطق باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إن «ثلاثة صواريخ أطلقت على مدينة كابول من جهة غير معروفة وسقطت على مناطق سكنية قرب الجبال في بي.دي.5 (قطاع الشرطة)». وأكد الناطق أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح في الهجمات، فيما تم نشر عناصر من الشرطة لتحديد المكان الذي أطلقت منه الصواريخ. ويـأتي الهجوم بالصواريخ بعد يومين على تفجير انتحاري قرب المطار الدولي في كابول ما أوقع 23 قتيلاً على الأقل. وأصيب 107 أشخاص آخرين بجروح.