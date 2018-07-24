60 قتيلاً بحرائق تجتاح اليونان

المصدر: أ ف ب

قُتل أكثر من 60 شخصاً جراء حرائق اجتاحت "الإثنين" محيط أثينا، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وأوضح المتحدث الحكومي ديمتريس تساناكوبولوس أنّ معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيراً إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة. وأضاف ان بين الجرحى 16 طفلا.

وتواجه اليونان موجة حر منذ "الأحد"، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

وقال المتحدث الحكومي إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق.

كما لفت إلى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل اطفاء.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.

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