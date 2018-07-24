ترامب راض عن المفاوضات مع بيونغيانغ

المصدر: ■ واشنطن- وكالات

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية في حين يسجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على قمته مع كيم جون أون في سنغافورة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر «لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر. وبالمثل لم تجر تجارب نووية». وأضاف «اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة. ولكن الأخبار الكاذبة تقول بدون حتى أن تسألني نقلا عن مصادر لا تسميها كما هي العادة أنني غاضب لأن الأمور لا تسير بسرعة. خطأ. أنا سعيد تماما».

وكان ترامب يشير خصوصا الى مقال في صحيفة واشنطن بوست نشر أول من أمس وتطرق الى خيبة الأمل جراء عدم إحراز تقدم في الملف النووي الكوري الشمالي.

وأكدت الصحيفة ان الرئيس ترامب يعبر عن استيائه في المجالس الخاصة رغم أنه يعلن عكس ذلك حين يتم سؤاله عن الموضوع.

وغرد ترامب أيضا أمس أن «واشنطن بوست أمازون شنت هجوما عليّ» في إشارة الى مجموعة جيف بيزوس الذي يملك «واشنطن بوست».

ومنذ القمة التاريخية بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، لم تعلن تفاصيل «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية» الذي أشارت إليه بيونغيانغ.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو اعتبر بعيد القمة أن «القسم الأكبر من عملية نزع السلاح» ينبغي أن يتم بحلول نهاية 2020 مع انتهاء الولاية الأولى لترامب. لكن ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن «لا وجود لمهلة» قائلاً «إننا لسنا مستعجلين».