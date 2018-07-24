مقاتلة «إف 16» تثير الذعر في أنقرة باختراقها جدار الصوت

المصدر: أنقرة - وكالات

خلَّف صوت قوي لطائرة مقاتلة من نوع «إف 16» الذعر وأثار الهلع في نفوس الأتراك بأنقرة، أمس، وفق ما ذكر موقع «حرييت ديلي نيوز».

وسُمع صوت قوي جداً، يشبه صوت الانفجار، في كل أرجاء العاصمة التركية وتوافد العديد من السكان على المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية لمعرفة ما يقع. وتأخر المسؤولون في تقديم رد سريع حول الحادث، ما مهّد الطريق للشائعات، التي زعمت أن صوت الانفجار كان بسبب حادث في مصنع للصواريخ في أنقرة، فيما قال آخرون إن حادثاً إرهابياً هو السبب.

وبعد حوالي ساعة، أصدر محافظ أنقرة، إركان توباكا، بياناً قال فيه إن سبب ما وقع كان خرق جدار الصوت خلقته طائرة من طراز «إف 16» كانت تحلق فوق أنقرة بشكل تجريبي، مضيفاً: «كانت رحلة مرخصة ولم يتم الإبلاغ عن أي شيء سلبي».