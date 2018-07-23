ترامب: لم أقدم أي تنازلات لبوتين

المصدر: وكالات

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون قد قدم تنازلات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي الاثنين الماضي.

وقال مخاطبا الشعب الأميركي عبر حسابه في موقع تويتر : "عندما تسمعون كيف أثرت الأخبار المختلقة سلبا على لقائي مع الرئيس بوتين وما يتردد من أني تخليت عن كل شيء تذكروا أني لم أتخل عن أي شيء".

ووجه ترامب مرة أخرى انتقادات لوسائل الإعلام، وقال إنه تحدث مع بوتين فقط عن أشياء يمكن لكلا البلدين الاستفادة منها مستقبلا "كما أن كلا منا كان يفهم الآخر بشكل جيد جدا، وهذا أمر جيد، إلا بالنسبة لوسائل الإعلام الفاسدة".

وتعرض ترامب لموجة من النقد عقب لقائه بوتين الأسبوع الماضي في هلسنكي، حتى من جانب أعضاء داخل حزبه الجمهوري نفسه مما اضطره مرارا لتقديم توضيحات بشأن لقائه بوتين.

وتركزت الانتقادات الموجهة لترامب على اتهامه بعدم التعامل بشكل صارم مع بوتين وعدم دفاعه عن أجهزة مخابراته، التي أكدت أنها تعتقد أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016.