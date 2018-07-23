ترامب يرد على روحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

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 توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، نظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواجهة أسوأ العواقب في حال واصل تهديد الولايات المتحدة، محذرا  من مغبة استنفاذ صبر بلاده.

وقال ترامب في حسابه الرسمي على تويتر: "لا تهدد الولايات المتحدة بعد اليوم، وإلا سترى عواقب لم ير مثلها سوى قلة على مدى التاريخ".

وأضاف ترامب : "لم نعد بلدا يتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!"

وجاء وعيد ترامب بعد يوم من تحذير روحاني له من "اللعب بالنار"، حيث قال إن أي حرب أميركية ضد بلاده ستكون "أم كل الحروب" .

وجدد التهديد بمنع تصدير النفط من الخليج في حال فرضت واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني.

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