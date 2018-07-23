ترامب يرد على روحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، نظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواجهة أسوأ العواقب في حال واصل تهديد الولايات المتحدة، محذرا من مغبة استنفاذ صبر بلاده.

وقال ترامب في حسابه الرسمي على تويتر: "لا تهدد الولايات المتحدة بعد اليوم، وإلا سترى عواقب لم ير مثلها سوى قلة على مدى التاريخ".

وأضاف ترامب : "لم نعد بلدا يتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!"

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

وجاء وعيد ترامب بعد يوم من تحذير روحاني له من "اللعب بالنار"، حيث قال إن أي حرب أميركية ضد بلاده ستكون "أم كل الحروب" .

وجدد التهديد بمنع تصدير النفط من الخليج في حال فرضت واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني.

قد يهمك أيضا :