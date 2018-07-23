ترامب: يبدو أن حملتي الانتخابية تعرضت للتجسُّس

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك مؤشرات متزايدة على أن حملته الرئاسية عام 2016 تعرضت للتجسس، واصفاً في الوقت ذاته تقارير وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها «مزيفة».

وغرد ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: «من الواضح أن حملتي للرئاسة تعرضت للتجسس لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون».

وأشار ترامب لما أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مستشاره السابق كارتر بيغ قائلاً: «لقد تأكد دون أي شك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يضللان العدالة ويطلقان حملات مطاردة شريرة».

وثائق

وكانت وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي قالت إن المكتب يعتقد أن مستشار ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتآمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.

وتبين الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب وحصل على ترخيص بوضع كارتر بيغ تحت المراقبة بسبب علاقاته مع مسؤولي المخابرات في روسيا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ذلك يدل على أن الكرملين الروسي كان يعمل مع كارتر بيغ للتأثير على الانتخابات الأميركية.

نفي

ونفى كارتر بيغ أن يكون عميلاً روسياً، ولم توجه له التهم رسمياً بعد.

وكان تحقيق قد جرى العام الماضي مع بيغ، استغرق 8 ساعات، ونفى فيه تماماً الاتهامات التي وُجهت له بالعمالة لروسيا رغم اعترافه باتصالاته بمسؤولين رفيعي المستوى بحملة ترامب لبحث رحلته إلى روسيا في يوليو عام 2016، حيث التقى خلالها بمسؤول روسي كبير.