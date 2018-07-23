حرائق تلتهم نحو 800 هكتار من الغابات في لاتفيا

المصدر: ■ ريغا - أ.ف.ب

تشهد مناطق غرب لاتفيا منذ الأربعاء الماضي، حرائق التهمت حتى الآن نحو 800 هكتار، بحسب ما أعلنت أمس السلطات فيما تستمر جهود أجهزة الإطفاء للسيطرة على النيران.

وبحسب لقطات شبكة الأقمار الصناعية للمراقبة الأوروبية للأرض (كوبرنيكوس) فقد قضت الحرائق على 170 هكتاراً من الغابات و257 هكتاراً من الإحراج و400 هكتار من نباتات المستنقعات. ويقول خبراء الأرصاد: إن درجات الحرارة ستستمر مرتفعة ما سيزيد من مفاقمة الوضع.

وشكل اندلاع حريق مستنقعات في منطقة كورزيمي الثلاثاء الماضي، مصدر هذه الحرائق الكبيرة التي بلغ دخانها جورمالا التي تقع على بعد أكثر من مئة كيلومتر. وقالت اينتا بالكافينيسي الناطقة باسم الإطفائيين «الحرائق هي في عمق المستنقعات، لكن ما إن تهب رياح حاملة الأكسجين، حتى تندفع ألسنة اللهب بقوة». وأضافت أن «الهدف الأساسي هو منع اتساع دائرة النيران» مقرة بصعوبة مكافحة الحرائق في هذه المنطقة.

في السياق، تكافح فرق الإطفاء عشرات الحرائق في الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتستخدم فرق الإطفاء طائرات عملاقة للسيطرة على حريق في غابة ستانيسلاوس الوطنية. واستخدمت السلطات أيضاً مروحيات مكافحة النيران قرب حديقة يوسمايت الوطنية، وأدت الحرائق إلى مصرع رجل إطفاء وإصابة آخر.