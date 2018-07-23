زلزال يهز غرب إيران وإصابة نحو 130 شخصاً

المصدر: طهران - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي، أن زلزالاً بقوة 5.9 درجات هز غرب إيران، أمس، ما أسفر عن إصابة 128 شخصاً على الأقل، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه في غرب إيران للتلفزيون الرسمي، إن معظم الإصابات لم تستلزم نقلها للمستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 4.7 و5.7 درجات ألحقا أضراراً بمبانٍ في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

وقال مرتضى سليمي رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إن الأضرار من زلزالي جنوب البلاد بدت طفيفة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، وهي الوكالة الرسمية، عن سليمي قوله، «تشير التقارير إلى انهيار بعض الجدران، لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة».