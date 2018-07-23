نجاة نائب رئيس جزر القمر من الاغتيال

المصدر: موروني - أ.ف.ب

نجا عبده موستودران نائب رئيس جزر القمر الليلة قبل الماضية من اعتداء بسلاح رشاش، استهدف سيارته في جزيرة أنجوان، وذلك قبل ثمانية أيام من استفتاء يثير توتراً بالغاً في الأرخبيل.

وقال مصدر أمني: إن «سيارته أصيبت بأضرار كبيرة لكن نائب الرئيس بخير، وليس هناك ضحايا». وكان نائب الرئيس عبده موستودران المتحدر من أنجوان متجهاً إلى مسقط رأسه سيما عند الطرف الغربي للجزيرة حين تعرضت سيارته لنيران سلاح رشاش على بعد نحو عشرة كيلومترات من موتسامودو عاصمة أنجوان، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح المصدر أن المهاجمين كانوا يستقلون دراجة نارية وقد فروا. وأوفد محققون من موروني في وقت مبكر أمس إلى موتسامودو.

ونائب الرئيس المستهدف مكلف بحقيبتي الإنتاج والطاقة في حكومة الرئيس ازالي اسوماني.