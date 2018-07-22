واشنطن تنتقد التراخي في تطبيق العقوبات على بيونغيانغ

المصدر: واشنطن ـ وكالات

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الوفاء بتعهدها بالتخلي عن أسلحتها النووية وقالت إن على العالم، بما في ذلك الصين وروسيا، أن يواصل تطبيق العقوبات لحين تنفيذها ذلك.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هناك تراخياً في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على الرغم من عدم تحرك بيونغيانغ حتى الآن للوفاء بتعهدها بنزع السلاح النووي.

وأضافت هايلي للصحافيين أن هناك 89 انتهاكاً للعقوبات المرتبطة بالوقود في أول خمسة أشهر من العام وأن الولايات المتحدة لديها أدلة بالصور على عمليات نقل للوقود من سفينة لأخرى.