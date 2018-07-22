لافروف يدعو بومبيو لإطلاق سراح روسية متهمة بالتجسس

المصدر: موسكو ــ واشنطن

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، نظيره الأميركي مايك بومبيو إلى إطلاق سراح روسية ألقي القبض عليها بتهمة محاولة التأثير في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، إن لافروف «شدد على عدم قبول تصرفات السلطات الأميركية التي اعتقلت الروسية ماريا بوتينا على أساس اتهامات ملفقة، والحاجة إلى إطلاق سراحها المبكر».

وتتهم الولايات المتحدة بوتينا (29 عاماً) بأنها جزء من «مؤامرة للعمل كعميلة لروسيا الاتحادية داخل الولايات المتحدة»، وتزعم أنها تعمل بالتنسيق مع روسيا منذ عام 2015 وحتى أوائل العام الماضي.

ويقال إنها تسللت إلى منظمات سياسية، بما في ذلك رابطة البنادق الوطنية الأميركية، وهي جماعة ضغط قوية تدافع عن حقوق حيازة السلاح وتسيطر على نواب الكونغرس في واشنطن.