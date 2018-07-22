مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري باشتباكات في إيران مع حزب كردي

المصدر: طهران-وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني ومليشيا «الباسيج» التابعة له، وجرح 8 آخرين، خلال اشتباكات، وقعت فجر أمس، مع مجموعة تابعة لحزب كردي إيراني معارض، يتخذ من جبال قنديل الحدودية، الواقعة بين العراق وإيران، مقراً له.

وقال حاكم مدينة مريوان، التابعة لمحافظة كردستان غربي إيران، محمد شفيعي، إن الاشتباكات حدثت حينما اقتحمت مجموعة مسلحة مقراً لمليشيا «الباسيج» في قرية دري روي الحدودية مع كردستان العراق. ونقلت وكالة «فارس» عن شفيعي قوله إن 19 من عناصر الحرس الثوري والباسيج، أصيبوا بإطلاق نار مباشر، حيث قتل 11 عنصراً منهم على الفور، بينما تم إسعاف الآخرين، عقب انسحاب المجموعة المهاجمة.

وأعلن حزب كردستاني، أن فصيلاً مسلحاً تابعاً له، هاجم معسكراً للحرس الثوري قرب بلدة مريوان الإيرانية القريبة من الحدود العراقية، وتمكن من قتل 15 عنصراً من الحرس وإصابة 5 آخرين. وذكر بيان لحزب «الحياة الحرة الكردستاني»، أن تنفيذ العملية التي وقعت الليلة قبل الماضية، جاءت «ثأراً لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق أخيرا».