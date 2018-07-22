ماتيس يطالب بإعفاء دول من عقوبات شراء أسلحة روسية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

طالب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس منح استثناءات من العقوبات الأميركية ضد الدول التي تشتري أسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائياً إلى فلك روسيا.

وقال ماتيس في بيان إنه «يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني، والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا».

وأضاف: «لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقف موسكو السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية الأميركي إمكانية منح إعفاء من قانون كاتسا». وتبنى الكونغرس بموافقة الديمقراطيين والجمهوريين العام الماضي النص الذي يحمل اسم «قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات» (كاونتر أميركاز آدفرساريز ثرو ساكشنز آكت). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.