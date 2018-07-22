أوكرانيا تحتج على إيطاليا بسبب القرم

المصدر: عواصم - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، السفير الإيطالي في كييف دافيد لا تشيشيليا، للاحتجاج على تأييد وزير داخلية بلاده ماتيو سالفيني ضم القرم إلى روسيا.

وكان سالفيني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، قال في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» نشرت أول من أمس، إن شبه جزيرة القرم «أرض روسية».

على صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدّم إلى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة مئتي مليون دولار لتعزيز القدرات الدفاعية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية «للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ 2014 إلى أكثر من مليار دولار».