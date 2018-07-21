إيران خطّطت لهجوم إلكتروني على الغرب

المصدر: واشنطن - وكالات

نقلت محطة «ان بي سي» عن مسؤولين أميركيين، أمس، أن قراصنة إيرانيين خططوا لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

كما أكدت المحطة أن القراصنة خططوا لاستهداف شركات خاصة، مشيرين إلى أن واشنطن حذرت حلفاءها للاستعداد للرد.

وتوقّع المسؤولون استهداف إيران لشبكات الكهرباء ومحطات المياه وشركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط. واستطاعت الاستخبارات الأميركية كشف عملية تجسس من القراصنة الإيرانيين على هذه الشبكات، فيما تتواصل المشاورات في واشنطن لبحث إمكانية شن هجوم وقائي رغم «تناقض الآراء» بشأنه.