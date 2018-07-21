مقتل شخصين في انفجار غامض وسط إيران

المصدر: طهران - وكالات

قتل شخصان، أمس، جراء انفجار لم تُعرف أسبابه في معمل صناعي وسط إيران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء رسمية إيرانية.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بإصابة شخص ثالث في الانفجار ذاته الذي أدى إلى نشوب حريق ضخم في معمل صناعي بالقرب من مدينة خمين، الواقعة بمحافظة مركزي وسط إيران. ونقلت الوكالة عن مساعد الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ «مركزي»، فتح الله حقيقي، قوله إن عناصر الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، لكنهم ظلوا في المكان لتبريد المنطقة المجاورة ومنع اندلاع أي حرائق أخرى

.وأضاف أن أسباب الحادث ما زالت قيد الدراسة، وشدد على أن «الأهم بالنسبة لنا الآن توفير الأمان للأماكن المحيطة بموقع الحريق». وقالت وكالة «تسنيم» إن الانفجار وقع في صهريج لتخزين النفط. وإن المنقذين ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.