واشنطن تطالب بتطبيق كامل للعقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن، سيؤول - وكالات

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، الأمم المتحدة بتطبيق كامل للعقوبات على كوريا الشمالية حتى التوصل إلى نزع أسلحتها النووية.

وصرّح بومبيو خلال لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ تطبيقاً صارماً للعقوبات أمر أساسي، مطالباً بوقف عمليات النقل غير القانونية للنفط التي تسمح لبيونغيانغ بتجاوز الحصص التي تفرضها الأمم المتحدة، على حد قوله. ولفت بومبيو، إلى أنّ مجلس الأمن موحّد فيما يخص السعي لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل نهائي وقابل للتحقق منه.

على صعيد متصل، قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية دان كوتس، إنّ من الممكن فنياً أن تتخلص كوريا الشمالية من برنامجها للأسلحة النووية خلال عام، مشيراً إلى أنّ حدوث ذلك ليس مرجّحاً. إلى ذلك، قال مسؤولون كوريون جنوبيون، أمس، إنّ اقتصاد كوريا الشمالية سجل خلال العام الماضي انكماشاً بمعدل 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مسجلاً أكبر تراجع خلال أكثر من عامين.

وأعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي هذه الأرقام، مشيراً إلى أنّ الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية سجل نمواً اقتصادياً بمعدل 3.9 في المئة خلال 2016. وأرجع مسؤولو البنك المركزي هذا الانكماش ليس فقط إلى اتساع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وإنما إلى موجة جفاف حادة ضربتها.