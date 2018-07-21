جرحى في اعتداء بسلاح أبيض على حافلة في ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الألمانية، أنّ عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح شمال البلاد، أمس، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي قبل اعتقاله.

وأوضح هانس جواكيم غروتي وزير الداخلية في مقاطعة شلفزيك-هولشتاين، أنّ الاعتداء وقع في مدينة لوبيك وأوقع تسعة جرحى ستة منهم بضربات سكين، وثلاثة بوسائل أخرى.

وكانت الشرطة الألمانية في المدينة أعلنت في وقت سابق في بيان، أنّ حادثاً وقع في حافلة في لوبيك، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح لم يعرف عددهم بعد، لم يقع قتلى، وهناك جريح بحالة خطرة. وأكد البيان اعتقال المهاجم، وأنّ دوافع الجريمة لم تعرف بعد والتحقيقات جارية في هذا الشأن.

من جهتها قالت اولا هينغيست، المدعية العامة في مدينة كييل المجاورة، إنّ المهاجم ألماني في الرابعة والثلاثين من العمر ويمكن أن يكون ولد في الخارج، مشيرة إلى أنّه لا يمكن استبعاد أي فرضية ومن ضمنها الدافع الإرهابي.

ونقل عن شهود عيان قولهم، إنّ أحد الركاب ألقى بحقيبة كان يحملها أرضاً وسحب منها سلاحاً أبيض، وهاجم به الركاب بشكل عشوائي، وأنّ الركاب سيطروا على المهاجم، قبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المكان واعتقلوه.

ونقلت الوكالة الألمانية، أنّ خبراء متفجّرات كشفوا على شنطة المهاجم وتأكدوا خلوها من أي متفجرات. وفيما لن تعرف بعد دوافع الاعتداء، إلّا أنّه يأتي في أجواء توتر تسود ألمانيا بعد اعتداءات عدة خلال السنوات الماضية، لاسيّما بالسلاح الأبيض.