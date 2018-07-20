جرحى في هجوم على حافلة بألمانيا

المصدر: وكالات

أصيب 14 شخصا بينهم اثنان في حالة خطيرة اليوم الجمعة في هجوم بسلاح أبيض على حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا.

كانت الشرطة في ولاية شلسفيج هولشتاين التي تقع بها لوبك ذكرت في وقت سابق على تويتر أن هناك انتشارا كبيرا لأفراد الأمن يجري في المدينة.

وقالت الشرطة الألمانية على تويتر إنه لم يسقط قتلى في الواقعة التي حدثت على متن حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا اليوم الجمعة وأضافت أن الشرطة احتجزت المهاجم.

وأضافت "تم التغلب على المهاجم وهو الآن محتجز لدى الشرطة.

ونقلت صحيفة لوبكر نخرشتين عن المدعية العامة أولا هنجست قولها "لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية".

