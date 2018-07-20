منظمة حقوقية دولية: إبادة الروهينغا ممنهجة

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت منظمة حقوق إنسان دولية أن جيش ميانمار خطّط لحملة إبادة ممنهجة للتخلص من أقلية الروهينغا المسلمة غربي البلاد.

وخلصت منظمة «فورتيفاي رايتس» إلى أن إجبار 700 ألف من مسلمي الروهينغا على الهروب إلى بنغلاديش العام الماضي، بعد حملة من الذبح الجماعي والاغتصاب وحرق القرى في إقليم راغين، كان ذروة شهور من التخطيط لحملة دقيقة على يد جيش ميانمار، مطالبةً بإحالة 22 ضابطاً إلى محكمة الجنايات الدولية. وكشفت المنظمة، في تقرير من 162 صفحة يتضمن شهادات 254 ناجياً ومسؤولاً وعامل إغاثة على مدى أكثر من 21 شهراً، عن 22 اسم ضابط جيش وشرطة في ميانمار تقول إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن حملة الإبادة ضد الروهينغا، موصيةً بأن تحيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أسماءهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.