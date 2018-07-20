القبض على داعية تركي و167 من أتباعه

المصدر: إسطنبول - وكالات

ألقت السلطات التركية، أمس، القبض على عدنان أوكتار، وهو داعية يقدم برامج دينية تلفزيونية، اشتهر بالظهور عبر شاشات التلفزيون، وتم توجيه تهم إليه من بينها الاعتداء الجنسي.

وذكرت وكالات أنباء تركية أن الرجل البالغ من العمر 62 عاماً اعتقل هو و167 من أتباعه، من بينهم ضباط شرطة ومحامون، بعد صدور أمر من محكمة في إسطنبول.

وقال التقرير إن التهم الموجّهة ضد بعضهم تشمل الانضمام إلى «منظمة إرهابية مسلحة» والاعتداء الجنسي. ونفى أوكتار جميع الادعاءات الموجّهة ضده، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال. وقال إنه تم استهدافه في إطار «مؤامرة».