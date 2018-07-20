إيطاليا تطالب بوكالة أوروبية لتنسيق توزيع المهاجرين

المصدر: روما - وكالات

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن إيطاليا طلبت من المفوضية الأوروبية إنشاء وكالة للإشراف على توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وتسعى الحكومة الإيطالية الجديدة إلى الحد من عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد وأغلقت موانئها في وجه سفن إغاثة تنقذهم من البحر.

وقالت إنها تتحمل عبئاً غير عادل مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي، وسمحت روما، الأحد الماضي، لنحو 450 مهاجراً بالدخول إلى صقلية لكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن وافقت ألمانيا وفرنسا ومالطا وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا على استقبال الكثير من الوافدين الجدد في أول مرة يبرم فيها اتفاق لهذا الغرض بالذات بين دول في التكتل. وقال كونتي لصحيفة «الفاتو كوتيديانو»: «ما حدث يوم الأحد يجب أن يصبح الوضع الطبيعي»، وأضاف أنه كتب إلى المفوضية الأوروبية يطلب إنشاء لجنة أزمة يمكنها بعد ذلك التوسط بين عدة حكومات.