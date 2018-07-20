الأرجنتين تجمّد أصول منظمة تموّل «حزب الله»

المصدر: بوينس آيرس - وكالات

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، تجميد أصول منظمة إجرامية بعد رصد قيامها بتمويل ميليشيا «حزب الله» اللبناني الإرهابي.

وقالت في بيان أصدرته وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، إن الحكومة جمدت أصول من يُفترض أنهم يشكلون جزءاً من «جماعة بركات»، وفقاً للمادة 306 من القانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب. و«مجموعة بركات»، المعروفة أيضاً باسم «عشيرة بركات»، هي منظمة إجرامية مرتبطة بـ«حزب الله»، ويقودها أسعد أحمد بركات الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، وفقاً لموقع «أرجنتينا ريبورتس».

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي بعد تحقيق قامت به وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، التي حددت ما لا يقل عن 14 شخصاً مرتبطين بجماعة بركات، متورطين في جرائم تهريب وتزوير أموال ووثائق وابتزاز وتهريب مخدرات واتجار بالأسلحة، وغسل أموال وتمويل إرهاب.