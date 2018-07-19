طهران تخرق الاتفاق النووي

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس، أن إيران بنت مصنعاً لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يومياً، في تصعيد لمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووي.

وزعم صالحي أن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكاً لشروط الاتفاق.

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله: «بدلاً من بناء هذا المصنع على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة بنيناه أثناء المفاوضات، لكن لم نبدأ العمل فيه».

وأضاف: «بالطبع كان (المرشد علي خامنئي) على علم تام وأطلعناه على المعلومات المهمة في ذلك الوقت.

والآن بعد أن أعطى الأمر بدأ هذا المصنع العمل».

وتابع أن الطاقة الإنتاجية للمصنع هي إنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة (آي آر 6) للطرد المركزي يومياً. كما قال صالحي إن إيران لديها الآن مخزون يصل إلى 950 طناً من اليورانيوم.

وذكر أن إيران استوردت 550 طناً من اليورانيوم قبل الاتفاق النووي، وحصلت على ما يقرب من 400 طن أخرى بعد الانتهاء من الاتفاق ليصل المخزون الإجمالي إلى ما بين 900 و950 طناً. ولم يحدد من أين أتت الأطنان الـ400 الأخرى.