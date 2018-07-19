ماي تهدّد متمردي حزبها بالانتخابات

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة «تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هدّدت نواباً متمردين في حزبها المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك في إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في التاريخ السياسي الحديث في بريطانيا، أجريت أربع انتخابات كبرى في السنوات الأربع الماضية: الاستفتاء الأسكتلندي على الاستقلال عام 2014، والانتخابات البريطانية عام 2015، واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، ثم انتخابات مبكرة دعت إليها ماي العام الماضي.