عدم كفاءة المسؤولين تفقد زعيم كوريا الشمالية قدرته على الكلام

المصدر: بيونغاينغ-أ.ف.ب

وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون انتقادات حادة إلى مسؤولي النظام خلال زيارات تفقدية، بسبب عدم كفاءتهم في عدد من المنشآت، ما يؤكد بحسب محللين رغبة بيونغيانغ في التركيز على التنمية الاقتصادية.

وتنقل وسائل الإعلام الرسمية في الشمال بشكل يومي «زيارات التوجيه الميدانية» من خلال نشر صور للزعيم كيم مصحوبا بمسؤولين يقفون متأهبين وهم يحملون دفاتر صغيرة يدونون عليها الملاحظات التي يقوم بها. وضاعفت صحيفة رودونغ سينمون عدد صفحاتها وخصصت تسعاً من صفحاتها الـ12 للجولة التي قام بها كيم الأسبوع الماضي في اقليم هامغيونغ الشمالي، شمال شرق البلاد.

وفي محطة أورانغشون للكهرباء التي لم تنجز سوى 70 في المئة، قال كيم إن «الصدمة أفقدته القدرة على الكلام» بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأضافت إنه «وبّخ كبار أعضاء الحكومة لأنهم أحالوا المشروع الى الإقليم من دون ان يهتموا به»، وأمر بإنجازه بحلول أكتوبر 2019.