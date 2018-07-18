استعادة خط الاتصال العسكري الغربي بين الكوريتين بشكل كامل

المصدر: سيئول - وكالات

أكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية أن الكوريتين استعادتا بالكامل خط الاتصالات العسكرية في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الكورية أمس في خطوة لبناء الثقة والحد من التوترات عبر الحدود.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» إنه من المقرر أن تتم إعادة توصيل الخط الشرقي الذي تم إغلاقه في العام 2011 وسط توترات عسكرية ومن ثم تم قطعه بالكامل بسبب حريق هائل في عام 2013.

وكانت الاستعادة الكاملة لخط الاتصالات العسكرية جزءاً من اتفاقية المحادثات العسكرية العامة التي عقدتها الكوريتان في شهر يونيو الماضي كأول محادثة من نوعها في أكثر من عقد.