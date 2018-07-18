فرنسا: أميركا رفضت إعفاء الشركات العاملة في إيران من العقوبات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكد مصدر فرنسي أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية، التي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع الشهر الماضي إلى الإدارة الأميركية.

وقال المصدر، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو، «لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا» التي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من العقوبات الأميركية.

ويأتي التأكيد الفرنسي بعد ساعات من تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة، رفضت العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران، على الرغم من طلب إعفاء الشركات الأوروبية وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» ذكرت أن «الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أميركية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية، للمساعدة على الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة».