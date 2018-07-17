قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في كانساس الأميركية

المصدر: ■ واشنطن - رويترز

أعلن مسؤولون أميركيون أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلاً، أول من أمس، بعد سلسلة من تبادل إطلاق النار في شوارع مدينة كانساس، أصيب خلالها ثلاثة من أفراد الشرطة ونقلوا للمستشفى في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة في مدينة كانساس بولاية ميزوري، إن ضباطاً متخفين كانوا يلاحقون شخصاً مشتبهاً فيه في جريمة قتل طالب جامعي، عندما فتح الرجل النار عليهم بشكل مفاجئ ببندقية. وذكرت الشرطة أن ضابطين أصيبا في ذلك الوقت.

وقال قائد الشرطة ريك سميث للصحافيين قرب موقع إطلاق النار: «كنا نبحث عنه طوال الأسبوع. كانت هذه أول مرة تقع أنظارنا عليه».

وفر المشتبه فيه في حافلة عُثر عليها بعد فترة قصيرة. وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر، إن المشتبه فيه أطلق النار مرة أخرى على أفراد الشرطة خلال عملية البحث التي أعقبت إطلاق النار الأول. وأُصيب شرطي آخر في إطلاق النار لكن حالته مستقرة.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه هرب من المنزل الذي اختبأ فيه بعد دقائق قليلة وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، حيث أُصيب. ونقلته الشرطة إلى الحجز، حيث أعلن قسم إطفاء مدينة كانساس مقتله.

من جهتها، ذكرت ناطقة باسم الشرطة، أن الشرطة لم تكشف بعد هوية القتيل.

وعثر أفراد الشرطة على المشتبه فيه خلال تحقيقهم في واقعة سرقة وقتل شاراث كوبو وهو طالب كان يبلغ من العمر 25 عاماً من الهند، وكان يدرس في جامعة مدينة ميزوري-كانساس، وقُتل في إطلاق نار قبل أسبوع في مطعم بمدينة كانساس. وقالت الشرطة إنه تم نقل كوبو إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

وقال قريب لكوبو أنشأ حساباً على جوفندمي، إن كوبو كان يعمل مهندس كمبيوتر ووصل الولايات المتحدة في يناير، سعياً للحصول على درجة الماجستير.