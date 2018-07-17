استعدادات مكثفة لمنتدى شباب صناع السلام في لندن

المصدر: ■لندن - البيان

تتواصل الاستعدادات لانطلاق منتدى شباب صناع السلام الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة كانتربيري والمقرر إقامته في قصر لامبث في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت التحضيرات قد بدأت بوصول عدد 50 مشاركاً من الشباب من عدد من دول العالم يمثلون الشرق والغرب، حيث اجتمع المشاركون في كلية تشرشل في جامعة كامبريدج وعقدوا عدداً من ورش العمل التحضيرية والتي اكتسب من خلالها المشاركون مهارات الحوار والاستماع للآخرين وطرح الحلول للمسائل المرتبطة بالاختلاف مع الآخر.

برنامج

واستمر برنامج كامبريدج لنحو أسبوع أشرف عليها عدد من الأكاديميين والخبراء، كما زار مقر انعقاد البرنامج الأكاديمي عدد من المسؤولين في كل من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة كانتربيري، وأقام كافة المشاركين في مقر السكن الداخلي للطلبة لما في ذلك من فائدة ومعايشة لحياة الطلبة ليكتمل البرنامج الأكاديمي في قصر لامبث بلندن مقر إقامة المنتدى.

زيارات

وبدأت المرحلة الثانية من الاستعدادات في لندن حيث زار المشاركون كاتدرائية سانت بولس التاريخية وقاموا بجولة في المدينة قبل أن يستأنف البرنامج الأكاديمي المقرر حتى موعد انطلاق المنتدى.

يشار إلى أن رئيس مجلس حكماء المسلمين د. أحمد الطيب قرر الإقامة في مقر الأسقفية في قصر لامبث بعد قبوله دعوة كبير الأساقفة الذي كان في استقبال فضيلته في مطار هيثرو عند وصوله، وشهد اللقاء الذي جمعه بالملكة إليزابيث الثانية قبل أيام، حيث تناول فيها الطرفان أبرز سبل تحقيق السلام والحوار المنفتح على الآخر تعزيزاً لدور الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين.