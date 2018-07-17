أميركا تجري محادثات لبيع صواريخ باتريوت لتركيا

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت مسؤولة أميركية، أمس، أن وزارة الخارجية الأميركية تجري مفاوضات بشأن صفقة محتملة لبيع نظام دفاع صاروخي لتركيا من طراز «باتريوت» الذي تصنعه شركة ريثيون، كبديل لنظام «إس-400» روسي الصنع الذي اتفقت أنقرة على شرائه.

وقالت السفيرة الأميركية تينا كيداناو القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية للصحافيين، إن وفداً من مسؤولي الحكومة الأميركية عقد اجتماعات مع حلفاء على أمل تعزيز التجارة الدفاعية الأميركية، وذلك خلال مشاركته في معرض فارنبرو الجوي.

وأضافت أن وزارة الخارجية تجري محادثات مع تركيا، «وتحاول إعطاء الأتراك فكرة بشأن ما يمكن أن نفعله فيما يتعلق بباتريوت». ولم تقل ما إذا كان الوفدان قد اجتمعا في المعرض الجوي.

وتعرضت تركيا لانتقادات من شركائها في حلف شمال الأطلسي بسبب اعتزامها شراء أنظمة للدفاع الصاروخي من طراز إس-400 من روسيا.