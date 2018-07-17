بيونغيانغ تعفو عن سجناء سياسيين

المصدر: بيونغيانغ - د.ب.أ

قررت القيادة الشيوعية في بيونغيانغ العفو عن المدانين بارتكاب جرائم ضد الدولة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء المركزية أمس.

وعلى غرار الحالات الأخرى التي تم فيها منح العفو، لا يزال من غير الواضح المجموعات التي ينطبق عليها الإعلان وعدد المجموعات التي سيتم العفو عنها. وكانت حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أصدرت آخر عفو عام 2015. ووفقاً للمرسوم الصادر عن رئاسة مجلس الشعب الأعلى، فإن العفو سيبدأ اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.

وأضاف التقرير أنه سيتم اتخاذ «تدابير عملية» لمساعدة أولئك الذين سيطلق سراحهم على الاندماج في الحياة اليومية. وتحتفل كوريا الشمالية بتأسيسها في 9 سبتمبر.