5 طعون أميركية أمام منظمة التجارة

المصدر: Ⅶ واشنطن - رويترز

أطلقت الولايات المتحدة، أمس، خمسة طعون منفصلة أمام منظمة التجارة العالمية ضد رسوم جمركية انتقامية فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وتركيا إثر فرض رسوم أميركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن الرسوم المضادة التي تستهدف صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 28.5 مليار دولار مخالفة لقواعد منظمة التجارة.

وأضاف لايتهايزر «هذه الرسوم تنتهك التزامات كل عضو من أعضاء منظمة التجارة بموجب اتفاق المنظمة، الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها ونحث شركاءنا التجاريين على العمل البناء معنا لحل المشكلات الناتجة عن الطاقة الفائضة الضخمة والمستمرة في قطاعي الصلب والألومنيوم»

ويقول مكتب لايتهايزر إن رسوم الصلب والألومنيوم مقبولة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تستند إلى استثناء يتعلق باعتبارات الأمن القومي.