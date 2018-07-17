موغيريني: أوروبا ستكون دائماً صديقة مقربة لواشنطن

المصدر: Ⅶ بكين - وكالات

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مجدداً أن تغيير الإدارة الأميركية لا يعني تغيير الصداقة، مضيفة أن أوروبا ستكون دائماً «صديقة مقربة وشريكة» لواشنطن.

لكن لدى وصولها لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قالت موغيريني للصحافيين إن أوروبا لديها أصدقاء آخرون كثر حول العالم مثل اليابان التي توقع معها اليوم الثلاثاء اتفاقاً تجارياً ضخماً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان «يبدو أن العالم بأسره عدو له»، مضيفاً أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يجب أن تؤخذ بحرفيتها. يأتي ذلك، في وقت اقترب الاتحاد الأوروبي والصين بشكل أكبر من اتفاقية للاستثمار المشترك وظل الاتفاق قيد التفاوض لأربعة أعوام، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والصين قالا إنه تم إحراز تقدم في قمتهما السنوية.