المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

قال مسؤول في الشرطة الباكستانية، أمس، إن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا حتفهم إثر اصطدام شاحنة بحافلة في جنوبي باكستان.

وقال غلام قادير الناطق باسم منطقة ميتياري، حيث وقع الحادث «ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم سيدات وأطفال لقوا حتفهم في الحادث».

وأضاف أن من بين القتلى خمس سيدات وثلاثة أطفال، مشيراً إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا في الحادث.

وكان الحادث قد وقع في الساعات الأولى من أمس، عندما اصطدمت شاحنة بحافلة متوقفة، وعلى متنها عدد من الركاب. ويشار إلى أن القتلى والمصابين من نفس الأسرة، وكانوا عائدين من حفل زفاف.

ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان، بسبب الافتقار للبنية التحتية، وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.

وأفاد مكتب الإحصاءات الباكستاني، بأنه يتم تسجيل نحو 9000 حادث مروري سنوياً، ما يودي بحياة أكثر من 4000 شخص في المتوسط.