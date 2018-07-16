بوتين: لم نتدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية

المصدر: وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في ختام محادثات مع نظيره الاميركي دونالد ترامب في هلسنكي إن موسكو "لم تتدخل اطلاقا" في انتخابات عام 2016 ، كما تتهمها واشنطن.

واضاف في مؤتمر صحافي مشترك بعد القمة "كان علي أن أكرر ما سبق أن قلته عدة مرات: الحكومة الروسية لم تتدخل اطلاقا ولا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن روسيا كانت لديها رغبة في فوز الرئيس ترامب بالانتخابات .

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بالتعاون بين اجهزة الاستخبارات الروسية والاميركية، خاصة في مجال جرائم المعلوماتية، وذلك بعد محادثات اجراها مع نظيره الاميركي دونالد ترامب.

وقال بوتين "نحن نؤيد تمديد تعاوننا في مجالي مكافحة الارهاب ومكافحة جرائم المعلوماتية. اجهزتنا الاستخبارية تحقق نجاحا كبيرا".

وأضاف" إحلال السلام في سوريا يمكن أن يكون مثالا للتعاون بين البلدين"

وأوضح"يجب إعادة الوضع في الجولان وفق اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974".

وتابع" من الضروري أن نقيم حوارا حول الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار الأسلحة النووية".

وأكد بوتين" أن إعادة اللاجئين السوريين سيخفف الضغط على أوروبا".