ترامب يضع الاتحاد الأوروبي مع روسيا والصين في خانة الأعداء

المصدر: Ⅶ واشنطن - البيان، وكالات

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، تصريحاً مثيراً للجدل عن تصنيف «أعداء» الولايات المتحدة، وكان المفاجئ وجود الاتحاد الأوروبي في قائمة «الأعداء» إلى جانب كل من روسيا والصين، في مقابلة تم بثها عشية لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي إس»: «أعتقد أن لدينا كثيراً من الأعداء، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعلونه بنا في التجارة، كنا لا نفكر سابقاً في الاتحاد الأوروبي، لكنه عدو». وتابع: «روسيا هي عدو في بعض الجوانب، والصين عدو اقتصادي، بالطبع هي عدو، لكن هذا لا يعني أنهم سيئون، هذا لا يعني شيئاً، هذا يعني أنهم منافسون».

ورداً على سؤال عن «المنافس الرئيس والعدو الأساسي للولايات المتحدة في العالم حالياً»، قال ترامب: «إن الاتحاد الأوروبي صعب جداً». وأضاف: «من الناحية التجارية إنهم يستفيدون بالفعل منا»، مهاجماً ألمانيا بشكل خاص كما فعل في السابق.

وقال، في هذا الإطار، إن «ألمانيا لديها اتفاق حول أنبوب غاز مع روسيا، وتدفع مليارات ومليارات الدولارات سنوياً من أجل الطاقة، وأنا أقول: هذا ليس جيداً، وليس عادلاً». وأثارت انتقادات ترامب اللاذعة للاتحاد الأوروبي أجواء غير مريحة في العلاقات الأوروبية الأميركية. وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أن ترامب سبق أن نصحها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجيتها للخروج من التكتل بدلاً من التفاوض.