إسبانيا: فضاء «شنغن» بدأ يتلاشى تحت ضغط الهجرة

المصدر: ■ مدريد - أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الإسباني، الاشتراكي يوزيب بوريل في مقابلة مع صحيفة «إل باييس»، أن فضاء شنغن الأوروبي لحرية تنقل الأشخاص «بدأ يتلاشى» تحت ضغط الهجرة.

وقال بوريل إن «شنغن بدأ ويا للأسف يتلاشى. فقد أعادت فرنسا وألمانيا وإيطاليا مراكز المراقبة على حدودها بسبب أزمة الهجرة».

وترفض إيطاليا ووزير داخليتها اليميني المتطرف ماتيو سالفيني استقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم قبالة سواحلها، وتطالب بإعادة توزيعهم على بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

طروحات متشددة

وفي بلدان أخرى، يحرز الخط المتشدد على صعيد الهجرة تقدما بسبب بروز أحزاب اليمين المتطرف.

ووافقت إسبانيا، منذ وصول الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الحكم في الأول من يونيو الماضي، على أن تستقبل في مرافئها عددا من سفن منظمات غير حكومية رفضتها إيطاليا، ولاسيما السفينة أكواريوس، في منتصف يونيو.

وأضاف بوريل: «حتى الآن، يفرض اليمين المتشدد طروحاته. فخر إسبانيا أنها سجلت منعطفا في النقاش المتعلق بالهجرة من خلال الفصل المتعلق بأكواريوس».

إلا أن الوزير، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أعرب عن اعتقاده انه إذا «اختارت إيطاليا تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، فيمكن عندئذ أن تسلك الطريق نحو تفكك أوروبا».

بوابة

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 61،557 شخصا وصلوا إلى أوروبا منذ بداية السنة. وقضى 1422 منهم أو اعتبروا مفقودين في البحر المتوسط.

واليونان هي بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا تليها إسبانيا وإيطاليا.